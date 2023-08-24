رسميا.. تشيلسي يتعاقد مع ديفيد واشنطن من سانتوس

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، يوم الخميس، تعاقده مع المهاجم البرازيلي ديفيد واشنطن من نادي سانتوس مقابل رسوم يقال إنها تبلغ 22 مليون دولار.

ووقع واشنطن على عقد مدته سبع سنوات مع خيار التمديد لسنة إضافية مع "البلوز".

Welcome to Chelsea, Deivid Washington! 🔵 pic.twitter.com/qwLuddBTK5 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 24, 2023

وقال تشيلسي إن البرازيلي الشاب يستطيع اللعب في أي مكان عبر خط الهجوم لكنه يعمل في الغالب كمهاجم صريح.

ومن غير المرجح أن يشارك واشنطن البالغ من العمر 18 عاما، بشكل أساسي في تشكيلة تشيلسي هذا الموسم نظرا لامتلاك الفريق عدة خيارات على مستوى خط الهجوم.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع برازيلي آخر من سانتوس أيضا هذا الصيف، هو أنجيلو غابرييل البالغ من العمر 18 عاما.

المصدر: أ ب