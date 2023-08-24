الرجاء المغربي يفصح عن سبب فسخ تعاقده مع عمرو وردة بعد 12 يوما من التوقيع معه

أعلن نادي الرجاء المغربي لكرة القدم بشكل رسمي، يوم الخميس، انفصاله بالتراضي عن اللاعب المصري عمرو وردة الذي انضم للفريق قبل 12 يوما فقط.

وكتب نادي الرجاء في بيان نشره عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أنه توصل لاتفاق مع عمرو وردة لفسخ عقده بناء على طلب اللاعب بسبب معاناته من مشاكل نفسية وشخصية.

وأضاف النادي في بيانه، أن عمرو وردة هو من سيدفع الشرط الجزائي في عقده بالكامل لأنه من طلب فسخ العقد، وذلك من أجل تسريحه دون متابعة قانونية.

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وأشارت تقارير مغربية إلى أن عمرو وردة الذي سبق له اللعب في نادي لاريسا اليوناني وفريق إبولون ليماسول القبرصي، يرغب في العودة إلى قبرص أو اليونان، وذلك لعدم تأقلمه مع الأجواء في المغرب.

وكان فريق الرجاء، قد تعاقد مع عمرو وردة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي إبولون ليماسول القبرصي.

المصدر: موقع نادي الرجاء المغربي