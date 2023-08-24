عبارة واحدة أشعلت حماس اللاعبين.. مهاجم ميامي يفصح عما قاله ميسي لزملائه قبل العودة أمام سينسيناتي

كشف مهاجم إنتر ميامي، ليوناردو كامبانا، دور زميله ليونيل ميسي في عودة فريقهما في النتيجة بعد التأخر بهدفين أمام سينسيناتي في نصف نهائي كأس الولايات المتحدة لكرة القدم، يوم الخميس.

وتأخر إنتر ميامي بنتيجة 0-2 بعدما تقدم لوسيانو أكوستا وبراندون فاسكيز لفريق سينسيناتي، لكن ميسي ساهم في صناعة الهدف الأول الذي سجله ليوناردو كامبانا في الدقيقة 68، قبل أن يعود النجم الأرجنتيني لصناعة هدف التعادل في الدقيقة 97 بطريقة استثنائية وضع فيها كامبانا بوجه المرمى ليهز الشباك بسهولة ويحتكم بعدها الفريقان لشوطين إضافيين.

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وبدأ إنتر ميامي الشوط الإضافي الأول بشكل مثالي بعدما وضعه الفنزويلي جوزيف مارتينيس في المقدمة (93)، لكن سينسيناتي لم يستسلم وأدرك التعادل (3-3) عبر الياباني يويا كوبو (114).

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وعلى إثر هذا التعادل، لجأ الطرفان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ لرفاق ميسي وفازوا بنتيجة 5-4.

وبعد المباراة، كشف كامبانا عما قاله لهم ميسي عندما كان فريقهم متأخرا في النتيجة بهدفين دون رد.

وقال كامبانا في تصريحات تلفزيونية: "لقد طلب منا ليونيل ميسي أن نتحلى بالإيمان. أخبرنا أننا سنفوز، بعد كل العمل الذي قمنا به داخل الملعب فإننا لن نفشل أبدا".

وسيلاقي إنتر ميامي في النهائي المقرر في 27 سبتمبر المقبل، نظيره دينامو هيوستن الذي تفوق على ريال سالت ليك بنتيجة 3-1.

وسيكون ميسي أمام فرصة حصد اللقب الثاني مع فريقه الجديد بعد تتويجه قبل أيام بكأس الرابطتين.

المصدر: وكالات