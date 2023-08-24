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ضربة موجعة لبرشلونة بابتعاد نجمه بيدري عن الملاعب

الرياضة

ضربة موجعة لبرشلونة بابتعاد نجمه بيدري عن الملاعب
AP
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تعرض نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، لضربة قوية بخسارته جهود نجمه الشاب بيدري بسبب إصابة في الفخذ، وفق ما أعلن النادي الكتالوني يوم الخميس.

وقال برشلونة في بيان "تعرض لاعب الفريق الأول لبرشلونة، بيدري، لإصابة في العضلة الرباعية اليمنى. إنه غير متاح لاختياره في الفريق وتعافيه سيحدد (موعد) عودته".

وتوقعت وسائل الإعلام الإسبانية أن يغيب ابن العشرين عاما عن الملاعب حتى أربعة أسابيع، علما بأنه غاب عن غالبية النصف الثاني من الموسم الماضي بسبب إصابة عضلية.

ولعب بيدري في المباراتين اللتين خاضهما برشلونة في الدوري المحلي في الموسم الجديد، حيث تعادل مع خيتافي من دون أهداف قبل أن يفوز في نهاية الأسبوع الماضي على قاديش 2-0 بفضل هدف متأخر من بيدري بالذات وآخر في الوقت بدل الضائع من فيران توريس.

ويستعد برشلونة لخوض مواجهة قوية الأحد المقبل ضد مضيفه فياريال لحساب المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات

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