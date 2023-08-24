فيديو ساخر.. جماهير ناد إسباني تعبر عن سخطها من موسم الانتقالات

عبرت جماهير فريق ملقا الإسباني عن استيائها من إدارة النادي التي لم تبرم أي صفقة خلال فترة الانتقالات الجارية، الأمر الذي استفز مشجعي الفريق وجعلهم يسخرون من إدارة فريقهم.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قامت بعض الجماهير بالتوجه إلى المطار واستقبال أي شخص وكأنه صفقة جديدة للفريق، وذلك بعدما شعرت بالخذلان بسبب عدم تعاقد فريقهم مع لاعبين بالميركاتو الصيفي الحالي.

وظهر في مقطع فيديو مصور، جماهير الفريق تلتف حول شخص بعد خروجه من المطار، وانطلاق الاحتفالات معه كأنه صفقة جديدة للنادي.

وبدت في الفيديو صدمة الزائر في بداية الأمر، لكنه تماشى مع العشرات الملتفين حوله واحتفل معهم، وتكررت التجربة مع عدد آخر من المسافرين.

Adeptos do Málaga deslocaram-se de propósito ao aeroporto para darem as boas-vindas a vários desconhecidos numa manifestação contra a falta reforços no plantel, que desceu à terceira divisão😅



Créditos: @carliyolenerviopic.twitter.com/uATQ2aU10H — Cabine Desportiva (@CabineSport) August 22, 2023

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وارتدى المشجعون اللونين الأزرق والأبيض، وقاموا بتمثيل جميع الطقوس الكلاسيكية للتعاقدات الجديدة.

وقاموا بالغناء والتشجيع ومطالبتهم بالحصول على التوقيعات وإجراء بعض المقابلات، وتظاهر أحد المشجعين طويلي القامة بأنه رجل أمن، بينما ارتدى آخر زي الشيخ عبد الله آل ثاني، المالك القطري للنادي الإسباني.

ويعد نادي ملقا أحد أعرق الأندية الإسبانية لكرة القدم، إذ شارك في 36 موسما لبطولة دوري الدرجة الأولى، كما سبق للفريق الفوز بكأس إنترتوتو في عام 2002، وتأهل بعدها في الموسم الذي يليه إلى كأس الاتحاد الأوروبي وبلغ الدور ربع النهائي.

المصدر: "وسائل إعلام"