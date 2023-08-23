مونديال ألعاب القوى.. ذهبية عالمية ثالثة في سباق 400 متر حواجز للنرويجي فارهولم

حقق البطل الأولمبي وحامل الرقم القياسي النرويجي كارستن فارهولم، لقبه العالمي الثالث في سباق 400 متر حواجز، بنيله الذهبية في مونديال القوى بالعاصمة الهنغارية بودابست، يوم الأربعاء.

وبعدما تكلل بالذهب في مونديالي 2017 و2019، فاز فارهولم مجددا في بودابست بزمن قدره 46.89 ثانية، متفوقا على كيرون ماكماستر من جزر العذراء البريطانية (47.34 ث)، والأمريكي راي بنجامين الذي حصد البرونزية (47.56 ث).

Karsten Warholm is now a 3-TIME 400m HURDLE WORLD CHAMPION running faster over hurdles than 99% of the World can run in the open 400m. 46.89 is BLAZING!! pic.twitter.com/wkfaItY0wN — Robert Griffin III (@RGIII) August 23, 2023

وقال النرويجي بعد فوزه عبر ميكروفون الملعب: "كنت أعلم أنني سأضطر إلى القتال، وهذا ما نفعله، نحن الفايكينغز".

وبعدما وصل بمستوى ضعيف في بطولة العالم 2022 في يوجين ليحصل على المركز السابع، ثأر فارهولم بشكل مدو في بودابست ليفوز باللقب الثالث، وهو ما لم يتمكن أحد من تحقيقه في هذا التخصص.

المصدر: وكالات