عمرو وردة يفسخ عقده مع الرجاء المغربي بعد أيام من انضمامه إليه

كشفت تقارير مغربية، أن اللاعب المصري عمرو وردة، فسخ عقده مع الرجاء البيضاوي بالتراضي، بعدما أصر على مغادرة النادي لعجزه عن التأقلم مع الأجواء العامة في تجربته الجديدة في المغرب.

وبحسب موقع "هسبورت"، فإن عمرو وردة كان قد اجتمع بمسؤولي الرجاء، لمناقشة وضعيته، حيث تم الاتفاق على استمراره مع النادي، قبل أن يعدل عن قراره ويعود للمطالبة بالرحيل عن النادي.

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وأشارت التقارير إلى أن اللاعب المصري يرغب في العودة إلى قبرص أو اليونان، وذلك لعدم تأقلمه مع الأجواء في المغرب.

وكان فريق الرجاء، تعاقد مع عمرو وردة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي إبولون ليماسول القبرصي.

وسبق لعمرو وردة أن تسبب في مشاكل عديدة سواء على صعيد الأندية التي لعب لها على غرار لاريسا اليوناني وباوك القبرصي، أو مع منتخب مصر.

المصدر: وكالات