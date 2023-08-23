المغرب أم إسبانيا؟.. موهبة برشلونة لامين جمال يختار منتخبه الوطني

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن نجم برشلونة الصاعد، لامين جمال الذي يحمل الجنسية الإسبانية، يقترب من تمثيل المنتخب الإسباني الأول بدلا من المغرب موطن والده وأجداده.

وقالت صحيفة "ماركا"، إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يسعى لاستباق التحركات المحتملة من المغرب، وإقناع اللاعب البالغ عمره 16 عاما، والمولود لأب مغربي وأم قادمة من غينيا الاستوائية، باللعب مع منتخب إسبانيا.

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وأشارت إلى أن مسؤولي الاتحاد الإسباني عقدوا اجتماعا مع جمال وعائلته في برشلونة لشرح خطط الاتحاد للاعب الشاب الذي اختار في وقت سابق تمثيل منتخبات إسبانيا على صعيد الناشئين والشباب، ولكن لا يزال بوسعه الانضمام لمنتخب المغرب إذا قرر تغيير هويته الرياضية، كونه لم يحمل بعد قميص منتخب إسبانيا الأول.

ومن جانبها، أوردت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن جمال اقترب من إكمال فصل تاريخي جديد في بداية مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بالانضمام لمنتخب إسبانيا الأول.

وأكدت الصحيفة أن المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس ديلا فوينتي، أدرج بالفعل اسم اللاعب الشاب في القائمة الأولية لـ"لاروخا" استعدادا لمواجهتي جورجيا وقبرص في 8 و12 سبتمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

وأصبح جمال في أبريل الماضي، وبعمر 15 عاما و290 يوما، أصغر لاعب يشارك في تاريخ نادي برشلونة بالدوري الإسباني "لا ليغا"، كما بات خامس أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإسباني.

ويلقب جمال في نادي برشلونة بـ"Mini Messi" (ميسي الصغير)، تيمنا بالنجم الأرجنتيني الشهير، لأنه أثبت نفسه كأفضل المهاجمين في الفئة العمرية لنادي برشلونة.

ويتمتع اللاعب الشاب، بقدرات رائعة في المراوغة والتمرير والتسجيل، وهو قادر على اللعب في مركز قلب الهجوم أو لاعب خط وسط مهاجم أو كجناح في الغالب على الجهة اليمنى.

المصدر: ماركا + سبورت