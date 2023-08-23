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تصرف رونالدو في لقاء النصر ضد شباب الأهلي الإماراتي يثير ضجة في السعودية (فيديو)

الرياضة

تصرف رونالدو في لقاء النصر ضد شباب الأهلي الإماراتي يثير ضجة في السعودية (فيديو)
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أثار تصرف كريستيانو رونالدو خلال مباراة ناديه النصر السعودي أمام شباب الأهلي الإماراتي أمس الثلاثاء في الملحق المؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، جدلا واسعا في السعودية.

وبعد نهاية الشوط الأول للمباراة بنتيجة التعادل 1-1 بين الفريقين، حاول أحد الأشخاص الذي تواجد داخل الملعب التقاط صورة "سيلفي" مع رونالدو، لكن البرتغالي دفعه بقوة في تصرف اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية "خارج عن أخلاقيات اللعبة، ولا ينم عن الروح الرياضية التي ينبغي أن يتحلى بها جميع الرياضيين، خاصة النجوم".

وكتب أحد المغردين: "رونالدو كالعادة وتصرفات طفولية خارج الملعب!! دفع الرجل بطريقة غريبة!".

وعلق آخر: "عجيب أمر كريستيانو رونالدو، يفتعل حركات وانفعالات غريبه وآخرها مع شخص يريد التقاط صوره معه وقام بدفعه وهذا التصرف من المفترض أن لا يحدث من لاعب عالمي بحجمه ومكانته، فعلا تصرف غريب..!!!".

وكتب ثالث: "كريستيانو رونالدو يقوم بدفع فرد من بعثة شباب الأهلي كان يريد التقاط صورة تذكارية وهو غاضب بعد نهاية الشوط".

في المقابل، التمس مغردون آخرون العذر لرونالدو، واعتبروا رد فعله عاديا جدا، على اعتبار أن الشخص الذي أراد التقاط الصورة معه اختار التوقيت السيىء، حيث كان البرتغالي غاضبا من نتيجة شوط المباراة الأول، ومستاء من الحكم الذي لم يمنحه ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة.

وتساءل أحد المغردين قائلا: "هل رونالدو أخطأ التصرف؟ أم أن من أراد التقاط الصورة معه اختار التوقيت السيىء؟".

وكتب آخر: "أحد إداريي شباب الأهلي كان يريد التقاط صورة مع كريستيانو رونالدو ولكنه جاء في وقت الخاطئ".

وتبين لاحقا أن الشخص الذي دفعه رونالدو من بعثة نادي شباب الأهلي.

تجدر الإشارة إلى أن المواجهة انتهت بفوز النصر بنتيجة 4-2 ليحجز مقعده في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

المصدر: RT

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