أوليفر هاردر مدربا جديدا لمنتخب العراق لكرة القدم للسيدات

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تعيين الألماني أوليفر هاردر مدربا لمنتخبه الوطني للسيدات، وذلك في إطار خطوة تهدف إلى تشكيل منتخب قادر على المنافسات في الاستحقاقات الخارجية.

وقال الاتحاد العراقي للعبة في بيان يوم الأربعاء، إن "رئيس الاتحاد عدنان درجال حض الجهاز الفني الجديد على ضرورة العمل في اختزال الوقت وتشكيل منتخب نسوي قادر على الانتقال إلى مرحلة فنية أفضل"، مشددا على "أهمية متابعة اللاعبات العراقيات خارج البلاد".

وأوضح درجال في إشارة إلى المصاعب التي تعترض كرة القدم النسوية في العراق "المشاكل التي تواجهها كرة القدم النسوية في العراق هي المنشآت الرياضية ، وبروتوكول التعاون والتطوير المبرم مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في مجال كرة القدم النسوية سيساعد الجهاز الفني الجديد في مهمته".

ولم يوضح الاتحاد العراقي الفترة الزمنية المحددة لعمل المدرب الألماني الجديد مع منتخب السيدات وقيمة صفقة التعاقد معه.

المصدر: وكالات