ليفربول يتلقى خبرا سارا قبل موقعته المرتقبة ضد نيوكاسل

كسب نادي ليفربول الاستئناف الذي تقدم به بعد الطرد المثير للجدل للاعبه الدولي الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، نهاية الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء "لقد ألغت لجنة مستقلة إيقاف ألكسيس ماك أليستر ثلاث مباريات بعد شكوى ضد طرد خاطئ".

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وأفلت ماك أليستر بالتالي من الغياب عن ثلاث مباريات لليفربول في حال لم تُلغَ العقوبة، ومن أبرزها مواجهة نيوكاسل الأحد المقبل في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وطرد الحكم توماس برامول، ماك أليستر بعد أن أمسك براين كريستي لاعب بورنموث في الدقيقة 58 خلال فوز ليفربول 3-1.

وكان مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب غاضبا من القرار، وقال إن الغياب عن باقي دقائق المباراة هي العقوبة الوحيدة التي يجب أن يواجهها لاعبه الأرجنتيني.

وقال كلوب أيضا بعد المباراة "بعد اللقاء رأيت اللقطة مرة أخرى. أعتقد أنه إذا كانت لديك قائمة بالنقاط لما تحتاجه لمنح البطاقة الحمراء، فإنه لا يوجد شيء آخر سوى الاحتكاك (في لقطة لاعبه)، إذ لا يمكنك وضع علامة في المربعات الأخرى".

المصدر: وكالات