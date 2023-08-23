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مونديال ألعاب القوى.. تامبيري ينهي سيطرة القطري برشم على مسابقة الوثب العالي

الرياضة

مونديال ألعاب القوى.. تامبيري ينهي سيطرة القطري برشم على مسابقة الوثب العالي
AP
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كسر الإيطالي جانماركو تامبيري، هيمنة معتز برشم وحقق ذهبية الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في بودابست، حارما القطري من لقب عالمي رابع تواليا.

وقفز تامبيري، الذي تشارك مع برشم ذهبية أولمبياد طوكيو عام 2021 في لحظة تاريخية، 2.36 م ليحصد اللقب أمام الأمريكي جوفون هاريسون الذي نال الفضية، وبرشم الذي حل ثالثا مع البرونزية (2.33 م).

واحتفل تامبيري مع برشم الذي وصل إلى المونديال الحالي في بودابست مرشحا للقب رابع تواليا، خصوصا وأنه سجل أفضل قفزة هذا الموسم مع ارتفاع 2.36 م في بولندا منتصف يوليو الماضي.

ولكن البرونزية لم تكن عامل إحباط للقطري الذي قال "أعتبرها تاريخا. في أي بطولة يكون طموحنا الذهب والفوز، لكن سبحان الله هذه هي الرياضة يوم لك ويوم عليك".

وأضاف "أعتبره تاريخا لأنني حققت ثلاث ذهبيات وفضية واليوم برونزية، وبالتالي أصبحت اللاعب الوحيد في تاريخ الوثب العالي الذي يمتلك خمس ميداليات في بطولات العالم".

المصدر: وكالات

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