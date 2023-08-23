رونالدو يغلق أبواب السعودية تماما أمام منبوذ مانشستر يونايتد

باتت أمام مهاجم مانشستر يونايتد السابق ماسون جرينوود خيارات قليلة متاحة في الوقت الراهن لاستئناف مسيرته الملطخة بعطلة إجبارية على وقع الاتهامات التي جرته للمحاكم في الآونة الأخيرة.

ويخشى جرينوود، أنه لا يمكنه الانتقال لأي فريق في السعودية بسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويبحث صاحب الـ21 عاما عن فريق جديد له بعد قرار مانشستر بفسخ عقده، بسبب حالة الرفض التام لعودته مرة أخرى للشياطين الحمر، رغم إسقاط كل التهم الموجهة له بالتعدي على صديقته ومحاولة اغتصابها.

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وكشفت صحيفة "ذا صن" أن وجود جرينوود في أندية الدوري الإنجليزي أصبح مرفوضا، لذلك ظهر دوري روشن السعودي ضمن الوجهات المحتملة لإنقاذ مسيرته بسبب الطفرة المميزة التي تعيشها البطولة.

ولكن هذا الطريق يبدو مغلقا كذلك بسبب رونالدو نجم النصر الحالي، حيث سبق أن قال جرينوود بشكل صريح إن مسيرة البرتغالي "ماتت" في إشارة إلى تدهور حالة صاحب الـ38 عاما رغم حصده للعديد من الألقاب وقتها مع ريال مدريد.

وانتقل بعدها رونالدو إلى يوفنتوس قبل أن يعود إلى مانشستر يونايتد في سبتمبر 2021.

وظهرت تعليقات جرينوود في شهر مارس الماضي، بعد 3 أشهر من انتقال النجم البرتغالي، لصفوف النصر السعودي لمدة عامين في صفقة قدرت بـ350 مليون إسترليني.

وبحسب الصحيفة غضب رونالدو من تعليقات جرينوود، وطالب المسؤولين في الدوري السعودي بعدم التفكير في ضم زميله السابق في مانشستر يونايتد.

وأضاف مصدر لـ"ذا صن": "رونالدو كان محقا في غضبه، في ظل المقارنة غير المتكافئة بين مكانته وجرينوود، الذي انزعج كثيرا من تعاقد يونايتد مع النجم البرتغالي، إذ تسبب ذلك في قلة دقائق مشاركته مع الفريق، مما أضعف العلاقة بينهما".

ويحظى رونالدو بتأثير كبير في السعودية حاليا، في حين أكد مصدر "ذا صن" أنه يحظى بمعاملة على أعلى مستوى هناك ويتم تنفيذ طلباته، وبالتالي "يملك التأثير الكافي لإقناع الأندية هناك ألا تتحرك لضم جرينوود إذا أراد ذلك".

يذكر أن جرينوود ارتبط مؤخرا بالارتباط بالانتقال للاتفاق، ولكن ستيفن جيرارد مدرب الفريق خرج لإغلاق الباب أمام هذه الفكرة.

المصدر: "وسائل إعلام"