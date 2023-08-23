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رسميا.. الروسية عبدولينا من تشيلسي إلى باريس على سبيل الإعارة

الرياضة

رسميا.. الروسية عبدولينا من تشيلسي إلى باريس على سبيل الإعارة
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أعلن نادي باريس سان جيرمان انضمام اللاعبة الروسية ألسو عبدولينا قادمة من تشيلسي اللندني على سبيل الإعارة.

ويستمر عقد الإعارة للمدافعة البالغة 22 عاما حتى نهاية الموسم الحالي.

وسيشارك سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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وكانت ألسو عبدولينا أول لاعبة روسية تحط الرحال في نادي تشيلسي اللندني عام 2021 وشاركت مع البلوز الموسم الماضي، في 9 مباريات بجميع المسابقات وقدمت ثلاث تمريرات حاسمة.

وخاضت عبدولينا 30 مباراة دولية مع منتخب بلادها للسيدات، كما حققت الفوز ببطولة كأس السوبر للسيدات، مع نادي لوكوموتيف موسكو الروسي.

يذكر أن الروسية عبدولينا، بدأت مسيرتها الكروية مع نادي شيرتانوفو الروسي، وهي في سن الـ14 من عمرها، وكافحت مع فرق الناشئين حتى وصلت إلى اللعب في فريقه الأول في عام 2017، وواصلت التألق لتنتقل بعد ذلك لنادي لوكوموتيف موسكو في عام 2020، والذي يعد غريما لناديها الأصل، وسجلت اللاعبة الروسية لفريقها 6 أهداف في 36 مباراة خاضتها معه.

المصدر: RT

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