استبعاد المرأة الروسية من قائمة الرياضيات الأكثر تأثيرا في العالم

عبر رئيس لجنة مجلس "الدوما" للتربية البدنية والرياضة ديمتري سفيششيف عن غضبه لاستثناء المرأة الروسية من قائمة الرياضيات الأكثر تأثيرا في العالم.

وقال سفيششيف إن الاتحاد الدولي لألعاب القوى صنف الرياضيات على أساس الجنسية.

وأكد أن الرياضيات الروسيات أكثر الرياضيات شهرة في العالم، وأضاف: "أشعر بالغضب من هذا السلوك، لا يزال هناك مواجهة بيننا وبين الاتحاد الدولي".

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واستبعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الروسيات من قائمة الرياضيين الأكثر نفوذا في العالم، الأحد الماضي.

وتتكون القائمة من 40 اسما، بينهن لاعبة الجلة النيوزيلندية فاليري آدامز، وعداءة المسافات الطويلة الكينية سالي بارسوسيو، واللاعبة البلغارية في الوثب العالي ستيفكا كوستادينوفا، والعداءة الجامايكية شيلي آن فريزر برايس وآخريات.

ولم تتضمن القائمة الروسية ماريا لاسيتسكيني وهي بطلة العالم الوحيدة ثلاث مرات في الوثب العالي، وحاملة الميدالية الذهبية الأولمبية في طوكيو 2020.

أوالروسية إيلينا إيسينباييفا الحائزة على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية في أثينا وبكين، وفازت ببطولة العالم ثلاث مرات وبطولة العالم للصالات الداخلية أربع مرات، وحاملة الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة في الهواء الطلق (5.06 متر).

المصدر: RT