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بعد شرائه من الأهلي السعودي.. عمر السومة يفشل في أول اختبار حقيقي مع العربي القطري

الرياضة

بعد شرائه من الأهلي السعودي.. عمر السومة يفشل في أول اختبار حقيقي مع العربي القطري
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أخفق العربي القطري بقيادة مهاجمه السوري عمر السومة في خطف بطاقة التأهل لنهائيات النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، بالخسارة أمام أجمك الأوزبكي 1-0 في دور الإقصائيات.

وبينما كان يعول جمهور الفريق القطري الكثير على المهاجم السوري، فشل العقيد في أول اختبار حقيقي بعد قيام النادي بشرائه نهائيا من الأهلي السعودي، وبذلك يرافق العربي مواطنه الوكرة إلى خارج المسابقة. 

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وتأتي هذه الخسارة عقب أيام من افتتاح العربي مشواره في الموسم الجديد من دوري نجوم قطر، بالتعادل أمام الشمال بهدف لكل منهما.

وحظي النادي القطري بخدمات السوري بعدما قضى في صفوفه الموسم الماضي معارا من نظيره السعودي، ومع رغبة الأخير في الاستغناء عنه نهائيا في الصيف الجاري، بادر العربي بشرائه نهائيا.

يذكر أن السومة شارك مع العربي الموسم الماضي في 27 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 27 هدفا وصنع ستة آخرين، وحصد كأس أمير قطر لأول مرة منذ 1993، وحصل على المركز الثاني في دوري نجوم قطر وهي أفضل نتيجة له منذ 2001.

المصدر: "وسائل إعلام"

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