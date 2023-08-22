بعد ضجة قبلة روبياليس للاعبة هيرموسو.. تداول فيديو "غير لائق" لمدرب إسبانيا مع موظفة

لم تكد الجماهير الإسبانية تتعافى من آثار فضيحة رئيس اتحادها لكرة القدم لويس روبياليس، الذي أفسد تتويج سيدات إسبانيا بكأس العالم بعد تقبيله النجمة جيني هيرموسو حتى ظهرت فضيحة جديدة.

والمذنب هذه المرة، هو مدرب منتخب إسبانيا للسيدات،

خورخي فيلدا الذي ظهر في مقطع فيديو، وكأنه يلمس إحدى الموظفات بشكل "غير لائق"، خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للسيدات 2023، بين إسبانيا وإنجلترا.

إقرأ المزيد

وبعد لحظات من تسجيل اللاعبة الإسبانية أولغا كارمونا الهدف الوحيد في المباراة، تظهر اللقطات احتفال المدرب، إذ احتضن أعضاء كادره التدريبي، بما في ذلك إحدى الموظفات.

وعندما لمسها فيلدا، وضع ذراعه اليسرى على كتفها أولا وعانقها، وبعد ذلك، بينما يدير المدرب رأسه بعيدا عن عناق المجموعة، سقطت يده اليسرى نحو صدرها، أبقاها هناك للحظة، ثم أزاحها في مشهد آخر عكر احتفال سيدات إسبانيا بتتويجهن ببطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهن.

يذكر أن روبياليس، اعتذر أمس الاثنين عن تقبيله للاعبة هيرموسو، وقال "بالتأكيد ارتكبت خطأ وعلي الإقرار بذلك. حصل ذلك دون أية نية سيئة، في لحظة فرح كبيرة. هنا نراها (القبلة) طبيعية، لكن في الخارج أحدثت فوضى".

وتابع روبياليس "لا خيار لدي سوى الاعتذار والتعلم من ذلك.. وعند تمثيل الاتحاد يجب أن أكون أكثر انتباها"، منتقدا الضجة التي أحدثها هذا الأمر.

المصدر: وكالات