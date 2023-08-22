أول تعليق لرونالدو بعد نجاة النصر السعودي من الخروج مبكرا من دوري أبطال آسيا

احتفى قائد النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتأهل فريقه لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم على حساب شباب الأهلي الإماراتي.

وأفلت النصر ونجومه الكبار في مقدمتهم رونالدو وساديو ماني من الغياب عن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بفوزه المتأخر على ضيفه شباب الأهلي 4-2 بعد أن كان متأخرا 1-2 قبل دقيقتين من النهاية، ضمن الملحق المؤهل يوم الثلاثاء.

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وعقب المباراة، نشر رونالدو صورة لاحتفاله مع زملائه بالهدف الرابع الذي صنعه النجم البرتغالي بنفسه للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وعلق قائلا: "مباراة صعبة لكن الفوز مهم للتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا!".

وأضاف "الدون" الذي قاد قبل أيام نادي النصر للتتويج بلقبه الأول في البطولة العربية للأندية الأبطال: "دائما كن واثقا حتى النهاية.. لا تفقد الأمل أبدا".

المصدر: RT