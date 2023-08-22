النصر ضد شباب الأهلي.. رونالدو ينفجر غضبا ثم يرقص فرحا (فيديو)

ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو في مشهدين متناقضين خلال مباراة فريقه النصر السعودي ضد ضيفه شباب الأهلي الإماراتي، يوم الثلاثاء في الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وانفجر رونالدو غضبا بعد نهاية أحداث شوط المباراة الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1، وصب البرتغالي جام غضبه على الحكم الصيني فو مينج الذي أدار المواجهة، إذ طالبه "الدون" بثلاث ركلات جزاء خلال مجريات الشوط الأول، إلا أن الحكم لم يحتسب له أي واحدة.

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غضب كرستيانو رونالدو على الحكم.

pic.twitter.com/svNsluj9mY — عمرو (@bt3) August 22, 2023

ومع ذلك، فقد نجح النصر في حجز مقعده بدور المجموعات، بعدما حول تأخره في الشوط الثاني بنتيجة 1-2 إلى فوز 4-2.

وفور إطلاق الحكم الصيني صافرة نهاية المباراة، وعلى عكس ما حدث في نهاية الشوط الأول، غمرت السعادة رونالدو، وغادر أرضية الملعب وهو يرقص فرحا بالفوز والتأهل.

الأسطورة كريستيانو رونالدو يرقص على أغاني ملعب الأول بارك 🕺🏻💛 pic.twitter.com/rUMu6Oh6sz — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) August 22, 2023

ولم ينجح رونالدو في هز شباك شباب الأهلي لكنه قدم تمريرة الهدف الرابع لزميله الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

المصدر: RT