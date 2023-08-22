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النصر يحقق فوزا دراماتيكيا على شباب الأهلي ويصعد لمجموعات دوري أبطال آسيا

الرياضة

النصر يحقق فوزا دراماتيكيا على شباب الأهلي ويصعد لمجموعات دوري أبطال آسيا
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حجز النصر السعودي مقعده في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بفوزه بصعوبة على ضيفه شباب الأهلي الإماراتي 4-2، يوم الثلاثاء في الملحق المؤهل.

وتقدم البرازيلي تاليسكا مبكرا للنصر في الدقيقة 11، لكن الفريق الإماراتي رد بهدفين، من توقيع يحيى الغساني في الدقيقتين 18 و46.

وعندما بدا أن شباب الأهلي في طريقه لتحقيق أكبر المفاجآت في البطولة بإقصاء النصر، تمكن الأخير من تسجيل هدف التعادل قبل دقيقتين من نهاية المباراة عبر  سلطان الغنام (88).

وانتفض بعدها النصر ليسجل هدفين في الوقت الضائع، بواسطة تاليسكا "90+ 5"، وبروزوفيتش "90+7.

وشارك نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو على مدار الـ90 الدقيقة، ولكنه لم يسجل واكتفى بصناعة الهدف الرابع لفريقه.

المصدر: RT

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