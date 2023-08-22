النصر يحقق فوزا دراماتيكيا على شباب الأهلي ويصعد لمجموعات دوري أبطال آسيا
حجز النصر السعودي مقعده في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بفوزه بصعوبة على ضيفه شباب الأهلي الإماراتي 4-2، يوم الثلاثاء في الملحق المؤهل.
وتقدم البرازيلي تاليسكا مبكرا للنصر في الدقيقة 11، لكن الفريق الإماراتي رد بهدفين، من توقيع يحيى الغساني في الدقيقتين 18 و46.
✅بالأربعة..— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 22, 2023
🇸🇦النصر إلى دوري الأبطال🏆
⚽️شاهد أهداف المباراة⤵️#دوري_أبطال_آسيا#النصر_شباب_الأهلي | #SSCpic.twitter.com/90lsfSJdr6
وعندما بدا أن شباب الأهلي في طريقه لتحقيق أكبر المفاجآت في البطولة بإقصاء النصر، تمكن الأخير من تسجيل هدف التعادل قبل دقيقتين من نهاية المباراة عبر سلطان الغنام (88).
وانتفض بعدها النصر ليسجل هدفين في الوقت الضائع، بواسطة تاليسكا "90+ 5"، وبروزوفيتش "90+7.
وشارك نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو على مدار الـ90 الدقيقة، ولكنه لم يسجل واكتفى بصناعة الهدف الرابع لفريقه.
المصدر: RT