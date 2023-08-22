الاتحاد الإيطالي يوقف حارس مرمى فروزينوني بعد اتهامه بـ"التجديف"

أوقف حارس مرمى فروزينوني الوافد الجديد إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم، ستيفانو توراتي، لمباراة واحدة بتهمة التجديف خلال اللقاء الذي خسره فريقه أمام نابولي نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان يوم الثلاثاء، إنها أوقفت توراتي بسبب "إدلائه بتعبير تجديفي في الدقيقة 15" التقطته الكاميرات خلال المباراة التي خسرها فريقه 1-3 السبت الماضي.

وأضافت أن توراتي عوقب بعد أن قام مدعون عامون في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بتحليل اللقطات التي ظهرت على شاشات التلفزة.

Stefano Turati (bramkarz Frosinone) został zawieszony przez Komisję Dyscyplinarną na jedną kolejkę za bluźnierstwo w miejscu publicznym. W świetle włoskiego prawa jest to wykroczenie, a władze ligi od 1975 roku regularnie nakładają kary za takie zachowaniapic.twitter.com/2jL4IpylCf — Wilku (@Wilku_ASR) August 22, 2023

وشوهد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما "بشكل واضح بواسطة كاميرات التلفزيون وهو ينطق بتعبير تجديفي كان مسموعا ويمكن التعرف عليه من دون أي هامش ممكن للشك".

وبموجب القانون الإيطالي، تعتبر مخالفة قوانين مكافحة التجديف جنحة، وقد فرضت سلطات الدوري الإيطالي لكرة القدم بانتظام غرامات على مثل هذا السلوك منذ عام 1975.

وسيغيب توراتي الذي يلعب من المنتخب الإيطالي لما دون 21 عاما عن المباراة المقبلة لفروزينوني على أرضه أمام أتالانتا.

المصدر: وكالات