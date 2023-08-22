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الاتحاد الإيطالي يوقف حارس مرمى فروزينوني بعد اتهامه بـ"التجديف"

الرياضة

الاتحاد الإيطالي يوقف حارس مرمى فروزينوني بعد اتهامه بـ
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أوقف حارس مرمى فروزينوني الوافد الجديد إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم، ستيفانو توراتي، لمباراة واحدة بتهمة التجديف خلال اللقاء الذي خسره فريقه أمام نابولي نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان يوم الثلاثاء، إنها أوقفت توراتي بسبب "إدلائه بتعبير تجديفي في الدقيقة 15" التقطته الكاميرات خلال المباراة التي خسرها فريقه 1-3 السبت الماضي.

وأضافت أن توراتي عوقب بعد أن قام مدعون عامون في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بتحليل اللقطات التي ظهرت على شاشات التلفزة.

وشوهد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما "بشكل واضح بواسطة كاميرات التلفزيون وهو ينطق بتعبير تجديفي كان مسموعا ويمكن التعرف عليه من دون أي هامش ممكن للشك".

وبموجب القانون الإيطالي، تعتبر مخالفة قوانين مكافحة التجديف جنحة، وقد فرضت سلطات الدوري الإيطالي لكرة القدم بانتظام غرامات على مثل هذا السلوك منذ عام 1975.

وسيغيب توراتي الذي يلعب من المنتخب الإيطالي لما دون 21 عاما عن المباراة المقبلة لفروزينوني على أرضه أمام أتالانتا.

المصدر: وكالات

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