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في تطور مفاجئ.. صفقة الهلال السعودي "القياسية" مهددة بالإلغاء!

الرياضة

في تطور مفاجئ.. صفقة الهلال السعودي
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لم تمض سوى 24 ساعة على إعلان الهلال تعاقده مع حسان تمبكتي من الشباب مقابل 22 مليون يورو في صفقة هي الأغلى في تاريخ اللاعبين السعوديين، حتى ظهرت بوادر عن إمكانية إلغاء الصفقة.

وذكرت تقارير إعلامية، أن عددا من أعضاء الشرف الذهبيين بنادي الشباب، أكدوا على رفض الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة، انتقال تمبكتي إلى الهلال، بينما وافق رئيس مجلس الإدارة خالد الثنيان على ذلك، وقام بتوقيع العقود بنفسه مع مسؤولي الزعيم.

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وفي هذا السياق، كشف المستشار القانوني الرياضي وخبير اللوائح أحمد الأمير، عن إمكانية تدخل لجنة الاحتراف السعودية، لرفض "اعتماد" عقد تمبكتي مع الهلال.

وأوضح الأمير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أنه من اشتراطات صحة أي عقد، هو تواجد توقيع الأطراف المعتمدة والمخولة بذلك، حسب نص المادة "24/1/ح" من لائحة الاحتراف.

وأضاف القانوني الرياضي: "لذلك.. طالما اللاعب وقع بنفسه، فلا خلاف على صحة توقيعه، ولكن فيما يخص النادي، فإن المخول بالتوقيع من وزارة الرياضة، حسب اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، هو الرئيس التنفيذي، وليس رئيس مجلس إدارة النادي".

وكشف عن أحقية رئيس مجلس إدارة النادي، في التوقيع على العقود، بشرطين هما: "تفويض من الرئيس التنفيذي، أو سحب صلاحية التوقيع من الرئيس التنفيذي بموجب محضر معتمد من مجلس الإدارة ومصادق عليه من وزارة الرياضة".

وشدد الأمير، على أنه في حال عدم توفر أحد هذين الشرطين، سيكون من حق مجلس إدارة نادي الشباب، طلب تدخل لجنة الاحتراف، وعدم اعتماد عقد تمبكتي مع الهلال.

المصدر: RT

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