 
مباشر
عاجل
بوتين: التخلص من الدولار في التسويات بين دول الـ"بريكس" عملية لا رجعة عنها

في بيان رسمي.. بشكتاش التركي يصدم راموس ونجم النصر السعودي

الرياضة

في بيان رسمي.. بشكتاش التركي يصدم راموس ونجم النصر السعودي
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vwoj

أعلن نادي بشكتاش التركي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، فشل مفاوضاته لضم كل من نجم النصر السعودي، البرازيلي أندرسون تاليسكا، والمدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، بسبب خلافات مالية.

ودخل بشكتاش بالفعل في مفاوضات مع راموس لضمه "مجانا" بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده في 30 يونيو الماضي، كما تواصل مع مسؤولي النصر للحصول على توقيع تاليسكا، لكن النادي التركي أكد فشل الصفقتين.

وقال بشكتاش في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس": "إليكم بيان نادينا بشأن لاعبي كرة القدم المحترفين أندرسون تاليسكا وسيرجيو راموس المرتبطين بنادينا في وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "اللاعبان (تاليسكا وراموس) اللذان يحتلان مكانة مهمة في سوق كرة القدم العالمية، ويبحث أي ناد للتعاقد معهما، كانا على جدول انتقالات نادينا".

وأكمل: "في هذا الاتجاه.. تم الاتصال بكل من أندرسون تاليسكا وناديه (النصر السعودي) وسيرجيو راموس (لاعب حر)، وتم إنهاء المفاوضات مع اللاعبين، بسبب الخلافات حول القضايا المالية".

المصدر: موقع نادي بشكتاش

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا