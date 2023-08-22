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فيديو جديد لنيمار مع صديقته يشعل مواقع التواصل في السعودية

الرياضة

فيديو جديد لنيمار مع صديقته يشعل مواقع التواصل في السعودية
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية على نطاق واسع، فيديو للنجم البرازيلي نيمار المنضم حديثا لنادي الهلال، وهو يتجول مع صديقته في ممشى "يو ووك" في الرياض.

وأظهر الفيديو نيمار وهو يسير بجانب صديقته برونا، ويحيط بهما أفراد حراسة شخصية، فيما قام بعض الشباب بالتقاط الصور التذكارية معهما.

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل في السعودية، إذ سارع البعض منهم لإعادة نشره عبر حساباتهم الخاصة.

وكان نادي الهلال، أعلن الثلاثاء الماضي، تعاقده رسميا مع نيمار، بعقد يمتد حتى عاما 2025.

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الكشف عن تفاصيل عقد نيمار مع الهلال السعودي
الكشف عن تفاصيل عقد نيمار مع الهلال السعودي

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن النجم البرازيلي سيحصل على نحو 109 ملايين دولار كراتب سنوي لمدة موسمين، بينما حصل فريقه السابق باريس سان جيرمان على نحو 98 مليون دولار.

ولم يخض نيمار أي مباراة حتى الآن مع الهلال لعدم تعافيه من إصابة تعرض لها في كاحله عندما كان يدافع عن ألوان نادي باريس سان جيرمان.

المصدر: مواقع التواصل

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