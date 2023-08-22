عملية جراحية طارئة تبعد غوارديولا عن قيادة مانشستر سيتي في المباريات المقبلة

يغيب مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا عن المباراتين المقبلتين لفريقه بعد خضوعه لـ"عملية جراحية طارئة" في ظهره الثلاثاء كما أعلن النادي الإنجليزي.

وقال مانشستر سيتي في بيان، إن المدرب الذي قاد فريقه إلى الفوز بالثلاثية الموسم الماضي (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا)، كان يعاني من "آلام شديدة في الظهر منذ بعض الوقت" وسافر إلى برشلونة لإجراء عملية جراحية "طارئة" لكنها "روتينية".

وأضاف: "خضع بيب غوارديولا اليوم (الثلاثاء)، لعملية جراحية روتينية لعلاج مشكلة في الظهر.. الجميع في مانشستر سيتي يتمنى لبيب الشفاء العاجل، ويتطلعون إلى رؤيته مرة أخرى في مانشستر قريبا".

Pep Guardiola has today undergone a routine operation on a back problem.



Everyone at Manchester City wishes Pep a speedy recovery, and look forward to seeing him back in Manchester soon. — Manchester City (@ManCity) August 22, 2023

وسيبقى المدرب الإسباني في برشلونة أثناء تعافيه من العملية، ومن المتوقع أن يغيب عن مباراتي مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد الأحد المقبل، وضد فولهام في الثاني من سبتمبر، على أن يتولى مساعده خوانما ليلو مسؤولية الإشراف على الفريق بصورة مؤقتة.

المصدر: وكالات