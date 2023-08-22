رسالة غامضة من تيباس تهاجم قبلة رئيس الاتحاد الإسباني!

ما زال الكثير من الجدل يدور على خلفية تصرف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد فوز منتخب بلاده بمونديال السيدات، وتقبيله إحدى اللاعبات.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز بكأس العالم للسيدات الفوز على نظيره الإنجليزي بهدف دون رد، لتحقق سيدات إسبانيا اللقب الأول في تاريخهن، وأثناء التتويج بالميداليات بدأ الجدل بعدما قام روبياليس بتقبيل جيني هيرموسو لاعبة باتشوكا المكسيكي وبرشلونة السابقة بطريقة مبالغ فيها.

ومنذ تلك اللحظة وانهالت الانتقادات على رئيس الاتحاد الإسباني من كل حدب وصوب، إلا من خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عدوه اللدود في السنوات الماضية.

تيباس خرج أخيرا الاثنين ونشر تغريدة غامضة للغاية لكنها كانت موجهة لروبياليس على أغلب الظن، حيث نشر صورة لشخص غارق في مياه وسط أحد الملعب وكتب: "عندما تمطر فإنها تهطل الماء"، مشيرا إلى كل الانتقادات التي تلقاها الأخير.

𝘊𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘭𝘭𝘶𝘦𝘷𝘦 𝘴𝘰𝘣𝘳𝘦 𝘮𝘰𝘫𝘢𝘥𝘰. pic.twitter.com/ob4pjitVTl — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 21, 2023

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يذكر أن روبياليس قدم اعتذرا بشكل رسمي في مقطع فيديو عن القبلة، مؤكدا أنها لم تكن تحمل أي نوايا سيئة على الإطلاق.

بدورها لم تر هيرموسو جدلا في قبلة روبياليس، حيث أرسلت بيانا إلى وكالة الأنباء الإسبانية أكدت أنها كانت لفتة متبادلة عفوية بسبب السعادة الهائلة بالفوز بكأس العالم.

المصدر: "وسائل إعلام"