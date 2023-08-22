حبيب نورمحمدوف يتحدى الجميع ويتحدث عن لياقته

تحدث الروسي حبيب نور محمدوف البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة عن لياقته واستعداده لخوض النزالات مجددا، في تصريحات نقلها موقع championat.

وقال حبيب:"أعتقد أنه حتى الآن يمكنني التغلب على أي شخص في العالم، أنا لست عجوزا، ينسى الناس لماذا اعتزلت".

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وتابع البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة: "لم أعتزل لأنني كبرت في السن، ولكن لأنني فقدت والدي، ولم أرغب في القتال بدونه".

ودافع الروسي نور محمدوف عن لقب الوزن الخفيف في منظمة UFC ثلاث مرات قبل أن يعتزل القتال.

يذكر أن حبيب نورمحمدوف (34 عاما) أعلن اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي، يوم السبت 24 أكتوبر 2020، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC 254"، بعد أن حقق 29 انتصارا من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

وتوفي عبدالمناب نورماغوميدوف والد المقاتل الروسي والذي أشرف على تدريب حبيب منذ الصغر، في يوليو 2020 بسبب المضاعفات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: championat