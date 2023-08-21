الدوري الإنجليزي.. أرسنال بعشرة لاعبين يهزم كريستال بالاس

حقق أرسنال الذي لعب قرابة نصف ساعة بعشرة لاعبين، فوزه الثاني تواليا منذ بداية الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، إثر تغلبه على كريستال بالاس 1-0 في ختام المرحلة الثانية الاثنين.

وبدأ أرسنال المباراة بقوة وهاجم مرمى كريستال بالاس بضراوة من خلال ثلاثي خط الهجوم بوكايو ساكا، والبرازيلي غابريال مارتينيلي، وقلب الهجوم إيدي نكيتياه.

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وبعد أن صمد كريستال بالاس طوال الشوط الأول، تمكن أرسنال من تسجيل هدف المباراة الوحيد عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء إثر عرقلة نكيتياه داخل منطقة الجزاء من قبل حارس كريستال بالاس، سام جونستون، فانبرى لها النرويجي مارتن أوديغارد بنجاح في الدقيقة 54.

وخسر أرسنال جهود ظهيره الأيمن الياباني تاكيهيرو توميياسو بعد تلقيه الإنذار الثاني، في الدقيقة 67 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وكان أرسنال، وصيف الموسم الماضي، استهل مشواره هذا الموسم في الدوري، بفوز صعب أيضا على ضيفه نوتنغهام فوريست بنتيجة 2-1.

وتساوى أرسنال مع فريقين آخرين برصيد 6 نقاط ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن برايتون متصدر الدوري، ومانشستر سيتي بطل الموسم الماضي صاحب المركز الثاني.

المصدر: وكالات