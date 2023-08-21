أول رد لروبياليس بعد إفساده تتويج إسبانيا بكأس العالم بـ"قبلة مفاجئة على شفتي لاعبة"

اعتذر رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، لتقبيله لاعبة الوسط جيني هيرموسو على شفتيها، خلال تتويج منتخب بلادها بلقب كأس العالم للسيدات أمس الأحد في سيدني.

وأثار تقبيل روبياليس (45 عاما) لاعبة الوسط على شفتيها ردود فعل عالمية، بيد أنه قال يوم الاثنين في مقطع فيديو نشره التلفزيون الإسباني "بالتأكيد ارتكبت خطأ وعلي الإقرار بذلك. حصل ذلك دون أية نية سيئة، في لحظة فرح كبيرة. هنا نراها (القبلة) طبيعية، لكن في الخارج أحدثت فوضى".

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وتابع روبياليس "لا خيار لدي سوى الاعتذار والتعلم من ذلك.. وعند تمثيل الاتحاد يجب أن أكون أكثر انتباها"، منتقدا الضجة التي أحدثها هذا الأمر.

وشدد روبياليس أنه يتمتع بـ"علاقة رائعة" مع هيرموسو التي دافعت عن رئيس اتحادها بعد تقبيلها "لم يعجبني ذلك"، رغم أنها كانت تضحك وهي تتحدث.

وقالت هيرموسو في تصريحات نقلها الاتحاد الإسباني "كان تصرفا عفويا تماما متبادلا بسبب الفرح الهائل الذي يجلبه الفوز بكأس العالم".

وأضافت "الرئيس وأنا لدينا علاقة جيدة، وسلوكه معنا جميعا كان رائعا وكانت بادرة طبيعية من المودة والامتنان.. لقد فزنا بكأس العالم ولن نحيد عما هو مهم".

وأهدرت هيرموسو ركلة جزاء في المباراة لكن إسبانيا صمدت لتفوز على إنجلترا (1-0) بهدف أولغا كارمونا في الشوط الأول.

وهذه هي المرة الأولى التي تتوج فيها إسبانيا ببطولة كأس العالم للسيدات.

المصدر: أ ف ب