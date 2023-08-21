أول تعليق لنجم الزمالك "زيزو" على أنباء انتقاله للدوري السعودي

أكد نجم الزمالك المصري، أحمد سيد "زيزو" على عدم رغبته بالرحيل عن صفوف فريقه، مشددا على أنه يفضل البقاء مع "الفارس الأبيض" خلال المرحلة المقبلة رغم تلقيه عرضا من الدوري السعودي.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في طريقه لمغادرة أسوار نادي الزمالك، هذا الصيف، بعد أن تلقى عرضا من نادي الشباب السعودي.

وفي رده على هذه الإشاعات، كتب "زيزو" عبر خاصية "ستوري" على حسابه في منصة "إنستغرام": "كل ما تم تداوله خلال الأيام الماضية أن رغبتي هي الرحيل عن الزمالك ما هو إلا اجتهادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والله أعلم من كان مصدرها".

وأضاف: "رغبتي كانت وستظل دائما هي مصلحة نادي الزمالك وجماهيره، وإذا كانت رغبة جماهير الزمالك وإدارة النادي في انتقالي لفريق آخر للاستفادة المادية أو لأي سبب آخر سأكون أول داعم لهذا القرار".

وتابع: "لكن رغبتي كانت وستظل هي البقاء في نادي الزمالك لأطول فترة ممكنة لمساعدة الفريق في أوقاته الصعبة قبل أوقات الفرح، ويجب أن تتكاتف جماهير الزمالك مع اللاعبين الذين تحملوا ما لم يقدر عليه بشر".

ووجه "زيزو" كلامه لجمهور الزمالك قائلا: "يجب أن تعلموا أن لاعبي الفريق يتحملون جزءا من الذي حدث في الموسم الماضي، ولكن مع لاعبين آخرين، لكان الوضع أسوأ".

واختتم: "تعودت أن أكون صريحا في كل كلمة وموقف مهما كانت العواقب، يجب نسيان الماضي والتكاتف من أجل مصلحة الزمالك".

المصدر: RT