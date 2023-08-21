رئيس الاتحاد الروسي يتحدث عن احتفاظ روسيا بتمثيلها في "يويفا"

أعرب رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم عن تقديره لاحتفاظ بلاده بتمثيلها في الاتحاد الأوروبي "يويفا"، في تصريحات نقلها موقع championat.

وقال رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم ديوكوف ألكسندر ديوكوف إنه من المهم الحفاظ على التمثيل في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "بالتأكيد ، هذا مهم بالنسبة لنا. نحن سعداء لأننا نجحنا في الحفاظ على تمثيلنا في لجان وهيئات الاتحاد الأوروبي".

مضيفا أنه لا يتابع الانتقادات من الجانب الأوكراني بشأن هذه المسألة.

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في 1 أغسطس الجاري، نجح 15 ممثلا لروسيا بشغل مقاعد في الهيئات الإدارية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للفترة من 2023 إلى 2027.

وردا على ذلك، اقترح الاتحاد الأوكراني لكرة القدم استبعاد الروس من العمل من أجل "الالتزام بالقيم الإنسانية والعدالة المتأصلة في أسرة كرة القدم الأوروبية، وكذلك لضمان اتساق موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مجال حفظ السلام".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويف" استبعد المنتخبات والأندية الروسية من البطولات الدولية في 28 فبراير عام 2022، وبالتالي خسر المنتخب الروسي فرصة المنافسة للوصول إلى نهائيات مونديال قطر 2022.

المصدر: RT