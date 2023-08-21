بالفيديو.. مبابي يثير الجدل بتصرف جديد تجاه جماهير سان جيرمان

التقطت عدسات الكاميرا تصرفا جديدا للفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، تجاه جماهير فريقه عقب مباراة تولوز بكرة القدم.

وتعثر سان جيرمان في المباراة الثانية على التوالي بتعادله أمام تولوز 1-1، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الفرنسي.

وعاد مبابي للمشاركة من جديد مع سان جيرمان، بعد غيابه عن مواجهة الجولة الأولى أمام لوريان، بسبب قرار الإدارة بإستبعاده عن المباريات لعدم رغبته في تجديد عقده.

وعقب المباراة، توجه لاعبو سان جيرمان لتحية جماهير فريقهم التي سافرت ولحقت بهم إلى تولوز، وواصلت دعمهم رغم التعادلين المخيبين في أول جولتين.

فيما ظهر مبابي في مقطع فيديو وهو يغادر الملعب باتجاه غرف تبديل الملابس، في الوقت الذي كان يقف فيه لاعبو الفريق لتحية الجماهير أمام المدرجات.

La bipolarité de Kylian Mbappe. Épisode 46. pic.twitter.com/rn5qGS3E6g — Messiah Yaniss 🇨🇵🇩🇿 (@Zemal_GOAT16) August 20, 2023

وأثار تجاهل مبابي، تحية الجماهير عقب المباراة، جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك مبابي البالغ 24 عاما احتياطيا، في مباراة السبت، قبل أن يسجل هدفا جاء من ضربة جزاء.

ويحاول مسؤولو الفريق الفرنسي تجديد عقد مبابي، الذي ينتهي الصيف المقبل، بينما تفيد تقارير بأن اللاعب توصل لاتفاق مع ريال مدريد للانتقال إليه مجانا بعد نهاية الموسم.

المصدر: RT