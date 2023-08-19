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قناة عربية تثير جدلا كبيرا في مواقع التواصل بنشرها صورة معدلة لنجم الهلال السعودي نيمار (صورة)

الرياضة

قناة عربية تثير جدلا كبيرا في مواقع التواصل بنشرها صورة معدلة لنجم الهلال السعودي نيمار (صورة)
AFP
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أثارت قناة جزائرية جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نشرها صورة لنجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا المنضم حديثا إلى صفوف نادي الهلال السعودي، وتعديلها إلكترونيا.

ونشرت قناة (وصحيفة) "البلاد" الجزائرية على حسابها في منصة "إكس"، صورة نيمار دا سيلفا وهو "يحط الرحال بالرياض"، في حين أزالت الصليب الذي ظهر نيمار يرتديه في الصور.

وأثارت الصورة جدلا كبيرا وانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم متسائلا: "لماذا اخفاء الصليب فالفوتوشوب (برنامج لتعديل الصور)؟" وأضاف آخر: "وعلاش استعملتو الفوتوشوب لمسح الصليب؟"

وأمس الجمعة، نشر نادي الهلال السعودي صور وصول نيمار إلى السعودية قائلا: "التاريخي في الرياض".

ويوم الثلاثاء الماضي، انضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، رسمي، إلى نادي الهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان.

المصدر: RT

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