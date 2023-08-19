السعودية.. النيابة العامة تصدر بيانا بعد اقتحام مشجعين ملعب مياراة كرة القدم(فيديو)

أصدرت السلطات السعودية بيانا بشأن القبض على 3 أشخاص لاقتحامهم ملعب مباراة كرة قدم وإحالتهم للنيابة في الرياض.

واقتحم 3 أشخاص أرضية الملعب في مباراة التعاون والنصر يوم أمس الجمعة.

وأفاد الأمن العام السعودي بأن شرطة منطقة الرياض ضبطت بالتنسيق مع وزارة الرياضة 3 أشخاص لاقتحامهم ملعب مباراة كرة قدم بدخول أرضيته، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

🎥 | شرطة منطقة الرياض، بالتنسيق مع @gsaksa تضبط (3) أشخاص لاقتحامهم ملعب مباراة كرة قدم بدخول أرضيته وتحيلهم للنيابة العامة. pic.twitter.com/ENZWfBG7kj — الأمن العام (@security_gov) August 18, 2023

هذا وشدد مصدر مسوؤل في النيابة العامة على "أهمية التزام الجماهير الرياضية بأنظمة ولوائح إقامة المباريات الرياضية، ومن بينها عدم النزول لأرضية الملعب أو تعطيل اللعب أو التأثير على سلامة الآخرين، أو ارتكاب أي سلوك مخالف، مهيبا بجميع الجماهير الالتزام بذلك وعدم مخالفة هذه التعليمات أو ارتكاب ما من شأنه تشويه الفعاليات أو المناسبات بشكل عام والرياضية بشكل خاص".

المصدر: "سبق" + RT