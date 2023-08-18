الوليد بن طلال يتحمل تكاليف صفقة ياسين بونو

كشف نادي الهلال السعودي، عن الجهة التي تحملت تكاليف صفقة التعاقد مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو قادما من إشبيلية الإسباني.

وأعلن الهلال عن تعاقده مع بونو قادما من إشبيلية، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، مقابل 21 مليون يورو.

وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال الهلال أن الصفقة تمت بتمويل الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي بالنادي، موجهين الشكر له.

وجاء في بيان التعاقد مع بونو:"قدم مجلس الإدارة شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي على تكفله بالصفقة".

📄 بعقد يمتد حتّى 2026..

"بـونـو" إلى كبيــر آسيا ✍🏻💙#بونو_هلاليpic.twitter.com/ROTRR2bIDI — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 17, 2023

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وتعاقد "الزعيم" حتى الآن مع البرازيليين نيمار دا سيلفا، مالكوم أوليفيرا، إضافة للصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، السنغالي كاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيز، والمغربي ياسين بونو.

يذكر أن الهلال مملوك من قبل صندوق هيئة الاستثمار السعودي، والتي قامت بتمويل صفقاته في الميركاتو الصيفي الحالي.

المصدر: twitter/Alhilal_FC





