الأمير وليام يغيب عن دعم منتخب إنجلترا في مدرجات نهائي مونديال السيدات

أعلن الأمير وليام عدم حضوره نهائي كأس العالم للسيدات بين منتخبي إنجلترا وإسبانيا يوم الأحد المقبل.

ورفض أمير ويلز، الذي يقضي إجازته حاليا، القيام بالرحلة التي تستغرق 22 ساعة إلى سيدني، دون تحديد سبب واضح، رغم أن دعمه لحماية البيئة معروف، وأن سفره إلى أستراليا يقتضي أن يستقل طائرة خاصة لفترة قصيرة للغاية.

وتواجد ويليام العام الماضي في ويمبلي عندما فاز المنتخب الإنجليزي للسيدات بكأس أوروبا أمام نظيره الألماني.

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كما سيغيب رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، عن المباراة النهائية، لذا فمن المرجح أن تكون وزيرة الثقافة والرياضة، لوسي فريزر، أكبر ممثل لبلادها في النهائي.

وأكد الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، مارك بولينغهام، أنهم كانوا يتوقعون غياب ويليام، وأنهم كانوا يعرفون منذ فترة طويلة أنه لن يتمكن من الحضور بسبب "جدول الأعمال".

وأضاف "لقد كان دائما من أشد المعجبين بالمنتخب، وكان يبعث برسائل دعم طوال البطولة".

وأكدت مصادر من البيت الملكي أن لاعبات المنتخب الإسباني سيحصلن على دعم الملكة ليتيثيا وإنفانتا صوفيا من المدرجات.

المصدر: "وكالات"