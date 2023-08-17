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هل ينتقل بونو إلى الهلال السعودي؟.. مدرب إشبيلية يحسم الجدل

الرياضة

هل ينتقل بونو إلى الهلال السعودي؟.. مدرب إشبيلية يحسم الجدل
AFP
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حسم جوزيه لويس مينديليبار مدرب فريق إشبيلية الإسباني، موقف الحارس المغربي ياسين بونو من الرحيل عن الفريق إلى نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعقب مباراة السوبر الأوروبي، قال مدرب إشبيلية خلال تصريحات تلفزيونية: "لم يودعنا بونو حتى الآن في غرفة تبديل الملابس بعد، ولكن هذا سيحدث".

وشدد على أن ياسين بونو بات قريبا من الرحيل عن الفريق، ولكنه لم يذكر اسم النادي الذي سيرحل له.

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بدوره أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "X" "تويتر" سابقا على أن الهلال السعودي يواصل سعيه لإتمام الشروط الشخصية مع بونو، على أن يدفع الفريق السعودي لإشبيلية مبلغ 21 مليون يورو، رسوم انتقال الحارس المغربي.

وتشير جميع التقارير إلى أن بونو البالغ 32 عاما أصبح على أعتاب النادي السعودي الذي تعاقد مؤخرا مع أكثر من نجم عالمي، هذا الصيف على رأسهم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان السابق.

المصدر: "وكالات"

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