بعد اتهامه بالاغتصاب والاعتداء.. مانشستر يونايتد يصدرا بيانا رسميا بشأن غرينوود

أصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بيانا رسميا بشأن لاعبه الشاب ماسون غرينوود (21 عاما)، وموقفه من المشاركة خلال الموسم الحالي.

وألقت الشرطة القبض على غرينوود مطلع فبراير 2022، للاشتباه بقيامه بـ"الاغتصاب والاعتداء" على امرأة بعد انتشار صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت هارييت روبسون، صديقة جرينوود، قد نشرت صورا وفيديو وتسجيلات صوتية عبر موقع "إنستغرام"، تظهر فيها مصابة بجروح بالغة، واتهمت مهاجم "الشياطين الحمر" بالاعتداء عليها، قبل أن تقوم بحذف هذه المنشورات.

وبعد سلسلة طويلة من التحقيقات، قررت النيابة البريطانية إخلاء سبيل ماسون غرينوود، مطلع فبراير 2023.

وغاب غرينوود عن الملاعب منذ بداية العام الماضي، وهناك حالة من الغضب تسيطر على جماهير وعمال فريق مانشستر يونايتد، الذين لا يرغبون في رؤية اللاعب مجددا داخل أروقة النادي، وهو ما فتح الباب أمام عدة أندية للتفاوض بشأن التعاقد معه.

نشر مانشستر يونايتد بيانا مساء اليوم الأربعاء، أوضح فيه موقفه من عودة غرينوود، بقوله: "بعد إسقاط جميع التهم عن اللاعب، قررنا إجراء تحقيقات جديدة واستندنا إلى أدلة وسياقات كثيرة ليست في المجال العام، وقد سمعنا من عدة أشخاص لديهم مشاركة أو معرفة مباشرة بالقضية".

وأضاف المنسوبون بأن النادي لم يخلق بيئة داخلية تمكن وتمنح منسوبيه حرية الاعتراض على القرارات الهامة [@AdamCrafton_] https://t.co/YAvDYkLYns — صحيفة مانشستر يونايتد (@MUFCMENA) August 16, 2023

وأضاف البيان: "خلال هذه العملية، كنا نحرص على عدم إقحام الضحية في أي تحقيق لأنها كانت ترغب في ذلك، نظرا للضرر الذي تعرضت له".

وتابع: "نحن لدينا أيضا مسؤوليات تجاه ماسون كموظف، كشخص شاب يعمل مع النادي منذ سن السابعة، وكأب جديد كذلك".

وواصل: "نحن في المرحلة الأخيرة لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب معنا، نحن لم نقرر أي شيء حتى الآن، فهو يخضع حاليًا لمداولات داخلية مكثفة، حيث تقع المسؤولية على عاتق الرئيس التنفيذي".

وأتم: "لقد كانت هذه حالة صعبة لكل شخص مرتبط بمانشستر يونايتد، ونحن نتفهم الآراء القوية التي أثارتها بناء على الأدلة الجزئية الموجودة في المجال العام، نطلب التحلي بالصبر ونحن نعمل خلال المراحل الأخيرة من هذه العملية المدروسة بعناية".

وفقا لموقع "ذا أتلتيك" البريطاني، فإن ريتشارد أرنولد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، يخطط لإعادة غرينوود للمشاركة مع الفريق.

وحسب المعلومات الواردة للموقع البريطاني الشهير، فإن المدير التنفيذي أبلغ بعض الموظفين بهذا القرار، كما أنه يرغب في نشر فيديو يشرح فيه سبب القرار.

ويرى المدير التنفيذي أنه يجب الوقوف بجانب اللاعب ودعمه، خاصة بعد إسقاط جميع التهم المنسوبة إليه.

يأتي ذلك في الوقت الذي ادعت فيه تقارير صحفية إلى أن فريق مانشستر يونايتد للسيدات، هو أكثر العناصر التي ترفض عودة غرينوود مجددا لنادي "الشياطين الحمر".

المصدر: وكالات