الحارس المغربي بونو على أعتاب الهلال السعودي

اقترب الهلال السعودي، من التعاقد مع المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقال في أوروبا، أن الهلال أتم اتفاقه مع إشبيلية على ضم بونو.

وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "توصل الهلال لاتفاق مع إشبيلية على التعاقد مع ياسين بونو، مقابل 19 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى إضافات لتصل الصفقة إلى 21 مليون يورو".

Al Hilal have reached an agreement with Sevilla to sign Yassine Bono on €19m fixed fee plus add-ons up to €21m package 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal



Personal terms being discussed on three year deal as final green light expected after tonight.



Bono, focused on SuperCup then time to agree. pic.twitter.com/2WkY0rjlCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023

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وأضاف: "تتم حاليا مناقشة الشروط الشخصية مع اللاعب، حول عقد مدته 3 سنوات، ومن المتوقع أن تنتهي الأمور الليلة (الأربعاء)".



ويستعد بونو البالغ 32 عاما للمشاركة مع إشبيلية في نهائي كأس السوبر الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، أمام مانشستر سيتي.

يذكر أن الهلال تعاقد مؤخرا مع أكثر من نجم عالمي، هذا الصيف على رأسهم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان السابق.

المصدر: twitter/FabrizioRomano