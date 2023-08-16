فوفانا يكشف الوجه الآخر لرونالدو في النصر

كشف الإيفواري سيكو فوفانا نجم نادي النصر السعودي عن رأيه في كابتن الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انتقاله لصفوف "العالمي" قبل بضعة أسابيع.

وقال فوفانا في حوار خص به صحيفة "ليكيب" الفرنسية الثلاثاء: "كريستيانو محبوب للغاية وبسيط. في المساء نتحدث عن كل شيء، التغذية، والعمل، والحياة بشكل عام".

مضيفا: "تجد نفسك تتحدث مع كريستيانو، إنه أمر مضحك. نحن مندهشون من تواضع وطبع هذا اللاعب الكبير في مسيرته، من خلال تبادل الآراء والاستماع إليها".

Seko Fofana sur sa relation avec Cristiano Ronaldo 🫂🇨🇮🇵🇹 :



« Il est très attachant, simple. Le soir, on parle de tout, de nutrition, de business, de la vie en général. Tu te retrouves à tchatcher avec Cristiano, c'est marrant (rires).



On est surpris de voir à quel point un… pic.twitter.com/IfKUEJUEEC — BeFootball (@_BeFootball) August 15, 2023

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وتابع متوسط الميدان: "سرعان ما تفهم، برؤيته يعمل (رونالدو)، لماذا لا يزال قويا للغاية في سن الثامنة والثلاثين. فمن الجنون أن تكون متطلبا للغاية مع خمس كرات ذهبية".

وختم فوفانا شهادته عن الأسطورة البرتغالية، قائلا: "عندما لا يكون كريستيانو في صالة الألعاب الرياضية لا يشعر بالرضا وتظهر على ملامحه علامات الحزن".

وانضم فوفانا البالغ 28 عاما إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ونجح في التتويج مع الفريق بلقب كأس الملك سلمان للأندية على حساب الهلال بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

المصدر: "وسائل إعلام"