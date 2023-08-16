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بعد نيمار.. لاعب جديد يرحل عن باريس سان جيرمان إلى فريق عربي

الرياضة

بعد نيمار.. لاعب جديد يرحل عن باريس سان جيرمان إلى فريق عربي
AFP
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كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عبر موقعه الرسمي، مساء الثلاثاء، رحيل لاعب جديد، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد توديع نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، بشكل رسمي.

وأعلن النادي الباريسي عن انتقال مدافعه عبدو ديالو، بشكل نهائي، إلى نادي العربي القطري لكرة القدم.

وأشار النادي القطري عبر حسابه في "تويتر"، منصة "إكس" حاليا، إلى أن ديالو البالغ 27 عاما، وقع على عقود تربطه بالفريق الأول، لمدة 3 سنوات حتى 30 يونيو 2026.

وأوضح العربي القطري، أن العقد يتضمن بندا، يسمح للطرفين "اللاعب والنادي"، بالتجديد لعام رابع، أي حتى صيف 2027.

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وقبلها أعلن سان جيرمان، الثلاثاء، عن رحيل نيمار البالغ 31 عاما، إلى الهلال السعودي في صفقة قدرتها وسائل الإعلام العالمية بـ80 إلى 90 مليون يورو.

يذكر أن ديالو، ارتدى قميص بي سي جي، في الفترة من 2019 إلى 2023، تخللها فترة إعارة إلى فريق لايبزيغ الألماني، في الموسم الماضي.

المصدر: "وكالات"

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