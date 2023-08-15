سيناريو لا يصدق.. لاعبة روسية تخسر بطريقة غريبة في أمريكا!

تعرضت اللاعبة الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا لهزيمة مفاجئة ومن الصعب تفسيرها، في بطولة سينسيناتي للتنس "WTA 1000"، على يد الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز، البالغة من العمر 43 عاما.

دخلت فيرونيكا كوديرميتوفا، المصنفة الـ16 في العالم، المباراة وهي مرشحة فوق العادة للفوز، بينما تلقت فينوس وليامز، المصنفة 43 عالميا، بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة، حتى أنها لم تستعد بشكل جيد لها، كما صرحت بعد المواجهة.

ولم تنذر البداية بأي شيء غير مألوف، فقد أخذت كوديرميتوفا زمام المبادرة وسيطرت على مجريات المباراة، وتقدمت بأربعة أشواط مقابل شوط واحد، بينما كانت الأمريكية المخضرمة عاجزة عن فعل أي شيء، تلعب دور المتفرجة أكثر من خصم، ولكن حدث ما لا يمكن تفسيره، حيث أصبحت اللاعبة الروسية ترتكب أخطاء غريبة وترسل الكرات خارج أرض الملعب واحدا تلو الآخر، لتستغل وليامز الكبرى الفرصة، وتعود من بعيد وتفوز بخمسة أشواط متتالية، وحسمت معها نتيجة المجموعة الأولى لصالحها بستة أشواط مقابل أربعة.

Finding her groove 💃@Venuseswilliams coming up with the goods to start the second set!#CincyTennispic.twitter.com/oaMx7HbFOB — wta (@WTA) August 14, 2023

وتكرر سيناريو المجموعة الأولى في الثانية أيضا، فقد تقدمت فيرونيكا كوديرميتوفا بأربعة أشواط من دون رد، ومن ثم بخمسة أشواط مقابل شوط واحد، وظن الجميع أن اللاعبة الروسية ستحسم الأمور بشكل منطقي لصالحها وتفوز بالمجموعة، ولكن حدث ما لم يتوقعه أحد من جديد.

فقد بدأ المطر بالهطول، عندما كانت فيرونيكا متقدمة (4-1) وأصبح الأرضية الصلبة للملعب رطبة جدا، وكانت أقدام فينوس تنزلق، فطلبت الأمريكية من الحكم إيقاف المباراة، ولكنه الأخير تجاهل دعوات اللاعبة المخضرمة.

واضطر الحكم لإيقاف المواجهة عندما أصبح المطر يهطل بغزارة، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الروسية بخمسة أشواط مقابل شوطين.

واستؤنف اللعب بعد نصف ساعة، وتغيرت مجريات المباراة رأسا على عقب 180 درجة، بدأت اللاعبة الروسية بارتكاب الأخطاء مرة أخرى، واستغلت فينوس الفرصة من جديد، وفازت بخمسة أشواط متتالية كما في المجموعة الأولى، لتحسم الثانية أيضا لصالحها بسبعة أشواط مقابل خمسة، وتفجر واحدة من أكبر المفاجآت في ملاعب الكرة الصفراء.

Vee with the W 💫@Venuseswilliams defeats [16] Kudermetova in straight sets in Cincinnati!#CincyTennispic.twitter.com/91PyBBMQPu — wta (@WTA) August 14, 2023

وحققت فينوس وليامز أول فوز لها على لاعبة تدخل ضمن العشرين الأوائل في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات منذ عام 2019، وستكون في الدور الثاني لهذه البطولة على موعد مع الفائزة من المباراة التي ستجمع بين الصينية تشينوين تشنغ والبيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش.

المصدر: "sportbox.ru"