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سخرية في السعودية من الدوري المصري تثير غضب المصريين

الرياضة

سخرية في السعودية من الدوري المصري تثير غضب المصريين
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نشر موقع محسوب على نادي الهلال السعودي مقارنة تحمل طابع السخرية بين نجوم الهلال والدوري المصري الممتاز، مما أثار غضبا واسعا لدى المصريين.

وحسم نادي الهلال السعودي وفق بعض المصادر، التعاقد مع نيمار قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل نحو 100 مليون يورو.

ووضع الحساب صورة مركبة في نصفها العلوي 4 لاعبين من نادي الهلال، هم: نيمار وروبن نيفيز وسافيتش وسعود، وفي النصف السفلي صورة من تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري.

سخرية في السعودية من الدوري المصري تثير غضب المصريين

وكتب الحساب: "القيمة السوقية لـ 4 لاعبين من الهلال تساوي القيمة السوقية للدوري المصري".

وبعد تداول الصورة على نطاق واسع، اتضح أنه حساب لا يخضع لإدارة الهلال السعودي.

ويأتي سبب التداول السريع للخبر لكونه جاء بعد أقل من 48 ساعة من تصريحات وليد الفراج الإعلامي السعودي ضد الدوري المصري ودربي الأهلي والزمالك، وقوله إن ديربي النصر والهلال السعوديين هو الأقوى عربيا.

المصدر: RT + المصري اليوم

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