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الاتفاق السعودي يسخر من رونالدو بعد التغلب على النصر

الرياضة

الاتفاق السعودي يسخر من رونالدو بعد التغلب على النصر
AFP
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ورط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نفسه بـ"الرسالة" التي كتبها على هامش مباراة فريقه النصر، أمام الاتفاق ضمن منافسات الموسم الجديد لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ونشر رونالدو عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، رسالة كتبها فيها باللغة العربية: "النصر بمن حضر"، وذلك تعليقا على غيابه عن مباراة الاتفاق، ودخول العالمي بـ"اللاعبين البدلاء".

لكن النصر تلقى خسارة 1-2 أمام الاتفاق، أمس الاثنين، لتبدأ السخرية من الأسطورة البرتغالية، سواء من بعض الجماهير أو الفريق المنافس.

ورد الاتفاق عبر حسابه الرسمي في "تويتر" على رونالدو قائلا: "عندما يكون في صفوفك فارس.. يأتيك النصر".

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وغاب النجم البرتغالي رونالدو عن نادي النصر بسبب إصابة تلقاها في الشوط الإضافي الثاني من المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتي حسم لقبها "صاروخ ماديرا" لفريقه بإحرازه هدفين في مرمى نادي الهلال السعودي (2-1) يوم السبت الماضي.

يذكر أن "العالمي"، دخل المباراة بـ"اللاعبين البدلاء"، لإراحة الأسماء الأساسية، التي شاركت أمام الهلال، السبت الماضي.

المصدر: "وسائل إعلام"

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