مانشستر يونايتد يحقق فوزا بشق الأنفس على ملعب "أولد ترافورد"

بدأ نادي مانشستر يونايتد رحلته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024) بفوز بشق النفس على ضيفه وولفرهامبتون (1-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين.

ويدين فريق "الشياطين الحمر" بالفضل في انتصاره لمدافعه الفرنسي رافائيل فاران الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 76 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب "أولد ترافورد".

وفي ما يلي نتائج مباريات الجولة الأولى "للبريمير ليغ":

بيرنلي - مانشستر سيتي (0-3)

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أرسنال - نوتينغهام فورست (2-1)

إيفرتون - فولهام (0-1)

برايتون - لوتون تاون (4-1)

شيفيلد يونايتد - كريستال بالاس (0-1)

بورنموث - وست هام يونايتد (1-1)

نيوكاسل يونايتد - أستون فيلا (5-1)

برينتفورد - توتنهام هوتسبير (2-2)

تشيلسي - ليفربول (1-1)

مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون (1-0).

المصدر: RT