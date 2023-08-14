"ما حدث عار ومسرحية مثيرة للجدل".. تشافي يكشف عن سبب طرده

أعرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة عن استيائه من مجريات مباراة فريقه أمام مضيفه خيتافي (0-0) التي جمعتهما أمس الأحد، في مستهل مشوار الدفاع عن لقب بطل الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة طرد البرازيلي رافينيا جناح برشلونة في الدقيقة 42 لاعتدائه على لاعب خيتافي جاستون ألفاريز، من دون كرة، كما تلقى خايمي ماتا مهاجم خيتافي البطاقة الصفراء الثانية بحلول الدقيقة 57.

وتعرض تشافي نفسه للطرد لاحتجاجه على قرار الحكم بعدم احتساب مخالفة لصالح المهاجم المغربي البديل عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 70.

إقرأ المزيد

وقال تشافي في تصريحات تلفزيونية: "علينا أن ننتقد أنفسنا، في الشوط الأول لم نلعب بشكل جيد، لكن في الفترة الثانية ورغم النقص العددي، قدمنا مستويات مرضية".

وتابع: "كنا شجعان، ويمكن للجميع مشاهدة المسرحية المثيرة للجدل في هذه المباراة، ولست بحاجة لقول أي شيء إضافي".

وأضاف: "فيما يتعلق بحالة طردي، أقول إنه ذات يوم في الاجتماع مع لجنة الحكام، أخبرونا أنهم سيحاولون حمايتنا كمدربين، لكنهم يفعلون عكس ما قالوا إنهم سيفعلونه تماما".

وأردف: "أخبرت الحكم أنه يحتسب لخيتافي العديد من الأخطاء بعكس ما يحدث لنا، وهذا ما دفعه إلى طردي".

وأتم: "هذا عار كامل، نحتاج إلى وقت فعال في كرة القدم، لم يتم احتساب الوقت الفعلي المهدر من جانب خيتافي، نحن للأسف نجعل أنفسنا كمجموعة من الحمقى".

المصدر: وكالات