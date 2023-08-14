مشهد غريب في نهائي البطولة العربية.. رونالدو يخرج شيئا من جسده ويضعه في وجه البليهي!

شهدت مباراة نهائي بطولة كأس الملك سلمان العربية والتي جمعت الهلال والنصر العديد من المشاهد المثيرة للجدل، لكن المشهد الأكثر غرابة كان بين كريستيانو رونالدو وعلي البليهي.

ونجح النصر بحسم لقب البطولة بعد الفوز بالمباراة 2-1، وجاء هدفي النصر عبر رونالدو رغم لعب الفريق بـ10 لاعبين منذ الدقيقة الـ71 لطرد مدافعه عبد الإله العمري ورغم تقدم الهلال بهدف ميشايل في بداية الشوط الثاني.

وكان علي البليهي حاضرا بقوة في لقطات بعد المباراة، حيث دخل في عراك داخل الملعب مع أندرسون تاليسكا، ولكن تلك لم تكن الحادثة الوحيدة للمدافع السعودي في المباراة.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر حالة شد بين رونالدو والبليهي في منطقة جزاء الهلال خلال تنفيذ إحدى الكرات الثابتة لصالح النصر، وأظهر النجم البرتغالي تصرفا غريبا، بعد أن أخرج شيئا من جسده ووضعه على وجه مدافع الزعيم.

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يذكر أن الهلال والنصر سيفتتحان موسمهما في دوري روشن الليلة، إذ يلتقي الأول مع أبها فيما يلعب الثاني ضد الاتفاق.

ويغيب النجم البرتغالي عن مبارة فريقه القادمة، بعد أن غادر المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان العربية في الدقيقة 112، وهو محمول على "نقالة"، بسبب إصابة قوية بالركبة تعرض لها خلال كرة مشتركة مع لاعب الهلال، محمد جحفلي.

المصدر: "وسائل إعلام"