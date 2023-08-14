أوكرانيا تحسم أمر مشاركتها في أولمبياد باريس 2024 بوجود الروس

أصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية بيانا رسميا حول مشاركة البلاد في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في ظل إمكانية مشاركة الرياضيين الروس.

واعتبر رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية، فاديم جوتزيت أن الأوكرانيين ملزمون بالمشاركة في الألعاب الأولمبية.

كما أكد أن الجانب الأوكراني سيوافق على المشاركة في الألعاب، بشرط قبول الرياضيين الروس والبيلاروس في وضع محايد.

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في يوليو الفائت، سمحت وزارة الشباب والرياضة الأوكرانية للرياضيين الأوكرانيين بالمشاركة في المسابقات الدولية التي يتنافس فيها رياضيون روس وبيلاروس في وضع محايد.

ومن المقرر أن تقام الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024، علما أنه حتى اللحظة لم تضع اللجنة الأولمبية الدولية مواعيد نهائية محددة بشأن قبول مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في أولمبياد 2024.

يذكر أن الحظر المفروض على مشاركة الرياضيين من أوكرانيا لا يزال ساريا على البطولات التي يتنافس فيها الرياضيون من روسيا وبيلاروس تحت علم بلادهم.

المصدر: "لينتا.رو"