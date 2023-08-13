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الدوري الإنجليزي.. تشيلسي وليفربول يفترقان على التعادل

الرياضة

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي وليفربول يفترقان على التعادل
AP
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انتهت قمة المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بين تشيلسي وضيفه ليفربول بالتعادل 1-1 على ملعب "ستامفورد بريدج"، في مباراة مثيرة شهدت إلغاء هدف لكل من الفريقين.

وسجل الكولومبي لويس دياس هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 18، قبل أن يعادل الوافد الجديد إلى الدوري الإنجليزي، الفرنسي أكسيل ديزازي النتيجة لتشيلسي (37).

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وألغى الحكم بداعي التسلل، هدفا سجله المصري محمد صلاح لمصلحة ليفربول في الدقيقة 31، وهدفا آخر لتشيلسي أحرزه بن تشيلويل في الدقيقة 40.

وهذا التعادل هو السابع  على التوالي في مباريات تشيلسي وليفربول في كل البطولات منها خمس مباريات في الدوري، وواحدة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وأخرى في كأس الرابطة الإنجليزية.

المصدر: وكالات

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