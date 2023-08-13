الدوري الروسي.. دينامو يهزم بالتيكا بثنائية

تغلب نادي دينامو موسكو على ضيفه بالتيكا بهدفين دون رد، في مباراة جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ستانيسلاف بيسميرتني ودنيس ماكاروف، هدفي دينامو في الدقيقتين 55 و75.

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وبهذه النتيجة، رفع دينامو رصيده إلى سبع نقاط وارتقى للمركز الخامس مؤقتا في ترتيب الدوري، في انتظار اكتمال باقي مباريات هذه الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد بالتيكا عند ثلاث نقاط في المركز الـ12.

وتكتمل مباريات المرحلة الرابعة، بإجراء لقاء تسيسكا موسكو ضد سوتشي مساء اليوم الأحد، ومواجهة نيجني نوفغورود ضد أخمات غدا الاثنين.

المصدر:sportbox.ru